Казахстан увеличит число рейсов в Таиланд до 20 в неделю

После запуска прямого маршрута Астана - Бангкок число рейсов между Казахстаном и Таиландом вырастет до 20 в неделю. Полеты будут выполняться уже по четырем направлениям, передает BAQ.KZ.

Новый маршрут заработает с 11 декабря 2026 года. Air Astana планирует летать между Астаной и Бангкоком два раза в неделю на Airbus A321LR.

Главное изменение для маршрутной сети состоит в том, что прямое сообщение с Таиландом впервые появится у столицы.

Сейчас рейсы выполняются из Алматы и Шымкента.

По маршруту Алматы - Пхукет Air Astana выполняет семь рейсов в неделю.

Между Алматы и Бангкоком совершается девять рейсов в неделю. Шесть выполняет Air Astana, еще три Thai AirAsiaX.

Из Шымкента в Бангкок SCAT летает два раза в неделю.

После добавления Астаны общее число рейсов между двумя странами достигнет 20 в неделю.

В Министерстве транспорта рассчитывают, что новый маршрут расширит возможности для туристических и деловых поездок между Казахстаном и Таиландом.

Что еще меняют в международных перевозках

В Министерстве транспорта параллельно обсуждают изменения в разрешительной системе международных автомобильных перевозок.

На очередном заседании рабочей группы представители отраслевых ассоциаций рассмотрели предложения по корректировке правил международных автоперевозок и допуска перевозчиков к грузовым перевозкам за рубеж.

Отдельно обсуждались порядок выдачи и использования иностранных разрешений и условия работы международных грузоперевозчиков.

По предложению членов рабочей группы планируют возобновить Telegram-бот, через который можно оперативно проверять автотранспорт на наличие нарушений требований разрешительной системы.

Работа над изменениями продолжается совместно с представителями отрасли.