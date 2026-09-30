Казахстан увеличит число рейсов в Таиланд до 20 в неделю
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После запуска прямого маршрута Астана - Бангкок число рейсов между Казахстаном и Таиландом вырастет до 20 в неделю. Полеты будут выполняться уже по четырем направлениям, передает BAQ.KZ.
Новый маршрут заработает с 11 декабря 2026 года. Air Astana планирует летать между Астаной и Бангкоком два раза в неделю на Airbus A321LR.
Главное изменение для маршрутной сети состоит в том, что прямое сообщение с Таиландом впервые появится у столицы.
Сейчас рейсы выполняются из Алматы и Шымкента.
По маршруту Алматы - Пхукет Air Astana выполняет семь рейсов в неделю.
Между Алматы и Бангкоком совершается девять рейсов в неделю. Шесть выполняет Air Astana, еще три Thai AirAsiaX.
Из Шымкента в Бангкок SCAT летает два раза в неделю.
После добавления Астаны общее число рейсов между двумя странами достигнет 20 в неделю.
В Министерстве транспорта рассчитывают, что новый маршрут расширит возможности для туристических и деловых поездок между Казахстаном и Таиландом.
Что еще меняют в международных перевозках
В Министерстве транспорта параллельно обсуждают изменения в разрешительной системе международных автомобильных перевозок.
На очередном заседании рабочей группы представители отраслевых ассоциаций рассмотрели предложения по корректировке правил международных автоперевозок и допуска перевозчиков к грузовым перевозкам за рубеж.
Отдельно обсуждались порядок выдачи и использования иностранных разрешений и условия работы международных грузоперевозчиков.
По предложению членов рабочей группы планируют возобновить Telegram-бот, через который можно оперативно проверять автотранспорт на наличие нарушений требований разрешительной системы.
Работа над изменениями продолжается совместно с представителями отрасли.
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