Казахстан увеличит добычу нефти: ОПЕК+ утвердила новые квоты

Решение было принято в ходе онлайн-встречи, состоявшейся 7 июня. Согласно достигнутым договоренностям, Казахстан, Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Алжир и Оман увеличат добычу нефти еще на 188 тыс. баррелей в сутки.

Как сообщили в ОПЕК+, данный шаг направлен на поддержание стабильности мирового нефтяного рынка. Участники альянса заявили, что продолжат внимательно следить за ситуацией на рынке и при необходимости готовы корректировать объемы добычи.

Кроме того, страны подтвердили приверженность обязательствам в рамках Декларации о сотрудничестве по стабилизации нефтяного рынка. Речь идет, в том числе, о соблюдении добровольных ограничений на добычу и полной компенсации объемов, произведенных сверх установленных лимитов.

Страны ОПЕК+ также договорились продлить срок компенсации избыточной добычи нефти, зафиксированной с января 2024 года, до декабря 2026 года. Контроль за выполнением этих обязательств будет осуществлять Совместный министерский мониторинговый комитет (JMMC).

Помимо этого, семь государств договорились проводить ежемесячные встречи для оценки ситуации на нефтяном рынке, выполнения принятых соглашений и соблюдения компенсационных обязательств. Следующее заседание запланировано на 5 июля 2026 года.

Напомним, аналогичное решение было принято и в мае. Тогда Казахстан и еще шесть стран согласовали увеличение добычи примерно на 188 тыс. баррелей в сутки. Эти изменения вступили в силу с июня 2026 года.

Ранее Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из состава ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая 2026 года. Власти страны связали это решение со стратегией развития энергетического сектора и наращивания внутренних производственных мощностей.

По мнению экспертов, решение ОПЕК+ позволит сохранить баланс между спросом и предложением на мировом нефтяном рынке, а также расширить экспортные возможности стран-участниц соглашения.