Правительство Казахстана реализует план по увеличению мощностей нефтепереработки с текущих 18,4 до 40 млн тонн нефти в год, сообщил вице-министр энергетики страны Кайырхан Туткышбаев на заседании Правительства РК, передает BAQ.KZ.

– В рамках исполнения поручения Главы государства предусмотрены в 2026–2033 годы работы по технико-экономическому обоснованию, проектированию, строительству и пуску нового НПЗ мощностью 10 млн тонн в год, с доведением перерабатывающих мощностей в стране до 40 млн тонн нефти год, – сказал вице-министр.

Он отметил, что министерством как координатором проекта начата подготовка исходных данных по источникам сырья и линейки продукции нового НПЗ в зависимости от прогнозов спроса и потенциальных рынков сбыта горюче-смазочных материалов.

– В дальнейшем это позволит выбрать конфигурацию завода, лицензиара технологии и местоположение нового завода, – отметил вице-министр.

Ранее в Правительстве сообщили, что в Казахстане запустят новые проекты в промышленности на $7,3 млрд.