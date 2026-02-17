В Казахстане запустят новые проекты в промышленности на $7,3 млрд
В Казахстане планируют запустить новые проекты в обрабатывающей промышленности. Это обеспечит объем производства в $7,3 млрд, сообщил на заседании Правительства РК министр промышленности и строительства страны Ерсайын Нагаспаев, передает BAQ.KZ.
По его словам, в рамках поручения Главы государства отобраны 17 ключевых проектов, определяющих дальнейшее развитие обрабатывающей промышленности.
Министерством ведется работа по 9 проектам. Два из них запущены в прошлом году. Работа по остальным продолжается.
"Полный запуск всех 9 проектов обеспечит объем производства в $7,3 млрд, что позволит снизить импортозависимость и расширить экспортный потенциал страны", — сказал министр.
Ранее стало известно, что на поддержку реального сектора экономики Казахстана направят 8 трлн тенге.
