В Казахстане планируют запустить новые проекты в обрабатывающей промышленности. Это обеспечит объем производства в $7,3 млрд, сообщил на заседании Правительства РК министр промышленности и строительства страны Ерсайын Нагаспаев, передает BAQ.KZ.

По его словам, в рамках поручения Главы государства отобраны 17 ключевых проектов, определяющих дальнейшее развитие обрабатывающей промышленности.

Министерством ведется работа по 9 проектам. Два из них запущены в прошлом году. Работа по остальным продолжается.

"Полный запуск всех 9 проектов обеспечит объем производства в $7,3 млрд, что позволит снизить импортозависимость и расширить экспортный потенциал страны", — сказал министр.

Ранее стало известно, что на поддержку реального сектора экономики Казахстана направят 8 трлн тенге.