Казахстан, Узбекистан и Азербайджан открывают «зеленый» энергомаршрут в Европу
Речь идет о совместных проектах и экспорте энергии в Европу.
Сенат Парламента Казахстана ратифицировал соглашение с Азербайджаном и Узбекистаном в сфере «зеленой» энергетики, передает BAQ.KZ.
Документ закрепляет стратегическое партнерство трех стран в производстве и передаче экологически чистой энергии. Соглашение было подписано 13 ноября 2024 года в Баку главами государств.
Ратифицированное соглашение направлено на развитие сотрудничества в области чистой энергетики и энергоэффективности, а также реализацию совместных проектов по производству и торговле «зеленым» водородом и аммиаком.
Среди ключевых направлений - обеспечение надежной и бесперебойной передачи «зеленой» электроэнергии, внедрение новых технологий и развитие инфраструктуры для экспорта энергии, в том числе в Европу и другие регионы.
Также соглашение предусматривает расширение внутренних энергетических сетей и проработку возможности подключения к подводной линии электропередачи по дну Черного моря (Black Sea Energy).
Для координации сотрудничества будет создан управляющий комитет, заседания которого будут проходить не реже двух раз в год, а также рабочая группа для разработки ежегодных планов взаимодействия.
Напомним, в Астане началось заседание Сената Парламента Республики Казахстан. В повестку дня включены вопросы ратификации международных соглашений.
Ожидается, что ратификация соглашения позволит укрепить энергетическую безопасность, диверсифицировать транзитные маршруты и обеспечить устойчивый экономический рост Казахстана за счет экспорта низкоуглеродной продукции.
При этом отмечается, что принятие закона не потребует дополнительных бюджетных расходов и не повлечет негативных социально-экономических последствий.
