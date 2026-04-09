Сенат Парламента Казахстана ратифицировал соглашение с Азербайджаном и Узбекистаном в сфере «зеленой» энергетики, передает BAQ.KZ.

Документ закрепляет стратегическое партнерство трех стран в производстве и передаче экологически чистой энергии. Соглашение было подписано 13 ноября 2024 года в Баку главами государств.

Ратифицированное соглашение направлено на развитие сотрудничества в области чистой энергетики и энергоэффективности, а также реализацию совместных проектов по производству и торговле «зеленым» водородом и аммиаком.

Среди ключевых направлений - обеспечение надежной и бесперебойной передачи «зеленой» электроэнергии, внедрение новых технологий и развитие инфраструктуры для экспорта энергии, в том числе в Европу и другие регионы.

Также соглашение предусматривает расширение внутренних энергетических сетей и проработку возможности подключения к подводной линии электропередачи по дну Черного моря (Black Sea Energy).

Для координации сотрудничества будет создан управляющий комитет, заседания которого будут проходить не реже двух раз в год, а также рабочая группа для разработки ежегодных планов взаимодействия.

Напомним, в Астане началось заседание Сената Парламента Республики Казахстан. В повестку дня включены вопросы ратификации международных соглашений.

Ожидается, что ратификация соглашения позволит укрепить энергетическую безопасность, диверсифицировать транзитные маршруты и обеспечить устойчивый экономический рост Казахстана за счет экспорта низкоуглеродной продукции.

При этом отмечается, что принятие закона не потребует дополнительных бюджетных расходов и не повлечет негативных социально-экономических последствий.