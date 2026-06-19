Казахстан увеличил объем грантового финансирования от Евросоюза

Официально опубликованы обновленные данные об участии Казахстана в европейской программе Horizon Europe.

По сравнению с концом 2025 года объем привлеченного финансирования вырос с 338,6 тыс. евро до 1,44 млн евро, увеличившись более чем в четыре раза.

Также выросло количество подписанных грантов – с 18 до 22. Число участий казахстанских организаций в проектах увеличилось с 26 до 33, а количество уникальных организаций – с 16 до 22.

Положительная динамика отмечается и в проектной активности. Количество поданных заявок возросло со 113 до 170, а число заявок, соответствующих критериям программы (eligible proposals), увеличилось с 83 до 121.

Кроме того, расширилось участие казахстанских специалистов в оценке международных проектов. Количество отечественных экспертов, задействованных в оценке заявок Horizon Europe, выросло с двух до четырех человек.

Обновленные показатели свидетельствуют о росте активности казахстанских организаций и исследователей в рамках одной из крупнейших программ Европейского союза в области науки и инноваций.

Ранее Казахстан поднялся в рейтинге самых миролюбивых стран мира.