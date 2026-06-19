Казахстан вошел в топ-50 самых миролюбивых стран мира по версии Глобального индекса миролюбия (Global Peace Index) 2026 года. Республика заняла 44-е место среди 163 государств, улучшив свой результат сразу на пять позиций по сравнению с прошлым годом.

Ежегодный рейтинг составляет Институт экономики и мира (Institute for Economics and Peace). При оценке учитываются 23 показателя, включая уровень общественной безопасности, преступности, внутренней стабильности, конфликтности и степень милитаризации.

Согласно исследованию, индекс миролюбия Казахстана составил 1,771 балла, что позволило стране закрепиться в первой трети мирового рейтинга.

Среди государств Центральной Азии более высокую позицию занял только Узбекистан, который расположился на 37-м месте. При этом республика улучшила свой результат сразу на десять строчек.

Таджикистан занял 47-е место, Кыргызстан – 61-е, а Туркменистан расположился на 66-й позиции.

Авторы исследования отмечают, что в последние годы страны Центральной Азии в целом демонстрируют улучшение показателей стабильности и общественной безопасности.

Лидером мирового рейтинга в очередной раз стала Исландия. В первую тройку также вошли Новая Зеландия и Швейцария. Среди наиболее низких позиций оказались страны, столкнувшиеся с вооруженными конфликтами и серьезными внутренними кризисами.

Глобальный индекс миролюбия считается одним из наиболее авторитетных международных исследований, оценивающих уровень безопасности, устойчивости и мирного развития государств. Ежегодно эксперты анализируют как внутренние, так и внешние факторы, влияющие на стабильность стран по всему миру.

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