В ближайшие три дня на большей части Казахстана ожидается жаркая погода.

При этом в ряде регионов пройдут кратковременные дожди с грозами, усилением ветра и возможным градом.

По прогнозу синоптиков «Казгидромета», под влиянием атмосферных фронтов осадки ожидаются в большинстве областей страны.

В Восточно-Казахстанской области местами прогнозируются сильные дожди. На юге Казахстана сохранится сухая погода без осадков. Это связано с поступлением жарких воздушных масс из районов Ирана.

Температура воздуха продолжит повышаться практически по всей стране, за исключением западных регионов.

Днем на севере Казахстана воздух прогреется до +30-38 градусов, а на юге столбики термометров поднимутся до +33-44 градусов.

Ранее сообщалось, что высокая пожарная опасность ожидается в большинстве регионов Казахстана.

С 28 по 30 июля в ряде регионов Казахстана сохранится высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Высокая пожарная опасность ожидается на юге и востоке Жамбылской области, севере и западе Мангистауской области, а также на севере, востоке и в центре Западно-Казахстанской области.

Предупреждение также действует на севере, юге и в центре Актюбинской области, западе, востоке и в центре Костанайской области, западе Акмолинской области, западе и юге Северо-Казахстанской области, юго-западе и востоке Туркестанской области.