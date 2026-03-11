Казахстанские производители масложировой продукции значительно увеличили поставки в Китай. По итогам 2025 года страна заняла второе место среди поставщиков подсолнечного масла на китайский рынок, передает BAQ.kz.

Об этом на международной конференции Chinese Grains & Oils Congress 2026 в Шанхае сообщил председатель ОЮЛ «Национальная Ассоциация переработчиков масличных культур» Ядыкар Ибрагимов.

По его словам, доля Казахстана в поставках подсолнечного масла в Китай достигла 36%.

«По итогам 2025 года Казахстан занял второе место по поставкам подсолнечного масла на китайский рынок», - отметил Ибрагимов.

По данным Ассоциации, экспорт казахстанской масложировой продукции в Китай за год вырос на 44% и достиг 440 тысяч тонн, а выручка увеличилась на 37% - до 312 млн долларов.

Как отметил глава ассоциации, рост поставок стал возможен благодаря улучшению логистики. С начала 2024 года Ассоциация совместно с КТЖ реализует пилотный проект по перевалке растительного масла через погранпереход Достык – Алашанькоу.

«Начиная с этого периода выполнение плана отгрузок в направлении Китая превышает 90%, тогда как в 2023 году этот показатель не превышал 40%», - подчеркнул Ибрагимов.

Кроме того, в марте этого года Ассоциация и КТЖ запустили в пилотном режиме новый механизм согласования экспортных поставок гранулированного подсолнечного шрота в зерновозах в направлении Китая. Этот механизм основан на уже отработанной системе перевозки растительного масла.

Ранее сообщалось о планах открыть маслоэкстракционный завод по переработке масличных культур в Акмолинской области. Будущее предприятие будет перерабатывать подсолнечник, рапс, сою и лен. Мощность завода составит около 3 тысяч тонн сырья в сутки, или примерно 1 млн тонн в год. После запуска завод сможет производить до 300 тысяч тонн растительного масла ежегодно.