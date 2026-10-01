Казахстан вошел в рейтинг стран по развитию AI-навыков
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Казахстан занял 55-е место среди 98 стран в новом международном индексе AI-Human Skills Synergy Index 2026. Рейтинг представлен в глобальном отчете Coursera Global Skills Report 2026.
Индекс показывает, насколько активно люди одновременно развивают навыки работы с искусственным интеллектом и так называемые человеческие навыки. К ним относятся критическое мышление, лидерство, коммуникация и умение решать сложные задачи.
При составлении рейтинга учитывается, какие навыки осваивают пользователи онлайн-обучения и насколько разнообразны эти компетенции. Также оценивается, как знания в области ИИ сочетаются с человеческими навыками.
Кроме того, в расчет включены данные Oxford Insights Government AI Readiness Index. Этот показатель оценивает готовность государств использовать искусственный интеллект с учетом инфраструктуры, государственной политики, человеческого капитала и развития AI-сектора.
Министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек отметил, что в стране развитие ИИ-компетенций стараются интегрировать непосредственно в образовательный процесс.
«Когда Казахстан запускал национальную программу AI-Sana, мы понимали, что одного доступа к цифровым курсам недостаточно. Для системных изменений важно было создать условия, при которых полученные знания интегрируются в образовательный процесс и находят практическое применение», – отметил министр.
По его словам, сегодня программа объединяет 100 университетов. Они внедряют соответствующие курсы, отслеживают результаты обучения и обновляют программы с учетом развития технологий искусственного интеллекта.
Отдельное внимание уделяется подготовке преподавателей. Более 1 200 педагогов уже освоили современные методы онлайн-обучения и приняли участие в создании 35 авторских курсов.
Результат Казахстана говорит об интересе пользователей цифровых образовательных платформ не только к техническим навыкам в сфере ИИ, но и к компетенциям, которые помогают применять новые технологии на практике.
При этом рейтинг нельзя воспринимать как оценку уровня AI-навыков всего населения Казахстана. Данные Coursera в первую очередь основаны на активности пользователей платформы. Поэтому 55-е место отражает прежде всего тенденции среди людей, которые используют цифровое обучение.
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