Казахстан возьмёт на учёт всех ветеранов спорта: создаётся единый список для адресной поддержки
Это первый шаг к системной поддержке бывших спортсменов — от медицинской помощи до трудоустройства и вовлечения в развитие массового спорта.
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В Казахстане начали формировать единый список всех ветеранов спорта по регионам, передает BAQ.KZ. По поручению министра туризма и спорта Ербола Мырзабосынова, ведомство совместно с акиматами, спортивными федерациями и другими структурами собирает актуальные данные о спортсменах, завершивших карьеру. Новый реестр позволит не только восстановить связь с ветеранами спорта, но и выстроить эффективный механизм государственной поддержки.
Символично, что уже сейчас известные спортсмены возвращаются в спорт в новом качестве — как управленцы и лидеры. Так, победители Олимпийских игр Бахтияр Артаев и Серик Сапиев, а также титулованный борец Улан Рыскул рекомендованы на должности руководителей областных управлений спорта. Их кандидатуры были поддержаны специальной комиссией при министерстве, где учитывались не только административные навыки, но и личный спортивный путь, а также программа развития отрасли в регионе.
Считается эффективной практика, применяемая федерациями по привлечению именитых спортсменов к управлению федерациями. Сегодня в числе таких примеров — Ольга Рыпакова, возглавляющая Федерацию лёгкой атлетики Республики Казахстан, Дмитрий Баландин, исполняющий обязанности генерального секретаря Федерации водных видов спорта. Их участие в развитии отечественного спорта — это не только символ преемственности, но и вклад в построение сильной и профессиональной системы, - отметили в пресс-службе Минтуризма и спорта.
Кроме того, с начала года начала работу РОО "Казахстанский Союз ветеранов спорта", учреждённое по инициативе граждан и представителей госорганов. Объединение ставит своей целью поддержку ветеранов и развитие патриотического воспитания через спорт.
Ранее мы сообщали, что двукратный серебряный призёр чемпионата мира по самбо Айсара Керимбекова вынуждена работать дворником в Алматы. История вызвала широкий общественный резонанс и остро поставила вопрос о судьбе спортсменов после завершения карьеры.
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