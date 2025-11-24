Казахстан вводит машиночитаемую метку для защиты данных от ИИ
Согласно законопроекту, механизм должен стать частью подзаконных актов и применяться на всех платформах, работающих с обучением AI-моделей.
В Казахстане вводится механизм машиночитаемой метки, который даст авторам возможность запретить использование их материалов при обучении алгоритмов искусственного интеллекта. Об этом рассказала эксперт по цифровой политике Екатерина Смышляева в подкасте Trend Talk, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
По её словам, новая метка будет встроена в контент таким образом, чтобы алгоритмы могли автоматически определять запрет и исключать такие материалы из обучающих выборок.
"Метка сейчас – стандарт машиночитаемости разрабатывается как подзаконный акт. Машиночитаемая – это значит, что алгоритм может её считать. Мы оставляем право автора запретить, если он не хочет, чтобы его произведения использовались для обучения", – объяснила Смышляева.
Она подчеркнула, что система будет работать автоматически, даже при обработке больших массивов данных.
"Алгоритм берёт миллион материалов, и если наш подкаст отмечен, что мы не хотим, чтобы его использовали, – он просто не возьмёт его в массив обучения", – добавила она.
Напомним, в новом выпуске Trend Talk обсудили закон об искусственном интеллекте. Депутат Мажилиса РК Екатерина Смышляева рассказала, почему регулирование понадобилось уже сейчас, как классифицируются AI-системы и зачем вводится маркировка контента в Казахстане.
