Казахстан выполнил уже 70% работ по защите полей от саранчи
В борьбе с вредителями используют дроны и технологии искусственного интеллекта.
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В Казахстане продолжается масштабная кампания по защите сельскохозяйственных угодий от саранчовых вредителей. По состоянию на 29 июня химическая обработка проведена на 1,5 миллиона гектаров, что составляет около 70% от запланированной площади. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства, передает BAQ.kz.
Всего в 2026 году планируется обработать 2,2 млн гектаров. Это почти на 30% меньше, чем в 2024 году. В ведомстве отмечают, что снижение объемов связано с повышением эффективности системы защиты растений и своевременным проведением профилактических мероприятий.
Для контроля за ходом кампании руководство Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе находится в Атырауской и Мангистауской областях, где продолжается мониторинг ситуации.
В Министерстве сельского хозяйства сообщили, что в этом году была внедрена единая система закупки услуг по проведению обработок. Это позволило централизовать организацию работ и повысить эффективность использования бюджетных средств.
Кроме того, были пересмотрены нормы выработки вентиляторных опрыскивателей – показатель снизили со 100 до 70 гектаров, благодаря чему количество задействованной техники увеличилось на 556 единиц, что на 25% больше, чем годом ранее.
Для борьбы с вредителями также активно применяются современные технологии. Фитосанитарная служба получила 103 беспилотника, из которых 57 используются для обследования территорий, а 46 – непосредственно для проведения химических обработок.
Дополнительно запущено мобильное приложение FITOCENTRE, а совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) реализуется проект по внедрению цифровых технологий, искусственного интеллекта и беспилотных систем в мониторинг и борьбу с саранчовыми вредителями.
По данным Минсельхоза, оперативные штабы во всех регионах продолжают работу в штатном режиме, а мероприятия по защите посевов выполняются согласно утвержденному графику.
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