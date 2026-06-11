Более 950 тыс. га обработали против саранчи в Казахстане 

В регионах Казахстана продолжаются химические обработки против саранчовых вредителей. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства, передает BAQ.kz.

По данным ведомства на 11 июня, обработано порядка 954 тыс. га, что составляет 43% от прогнозируемой площади.

Отмечается, что работы по защите посевов продолжаются в плановом порядке, а все необходимые меры принимаются своевременно и в полном объеме.

"В целом в текущем году планируется обработать 2,2 млн га, что на 30% меньше, чем в 2024 году. Это стало возможным благодаря комплексной работе, проводимой при поддержке Правительства, а также значительным улучшениям в системе защиты растений", – добавили в ведомстве.

Также сообщается, что введена единая система закупа услуг, что позволило централизовать процессы и повысить эффективность использования бюджетных средств.

Скорректированы нормы выработки вентиляторных опрыскивателей: показатель снижен со 100 до 70 га. Это позволило увеличить количество задействованной техники до 556 единиц, что на 25% больше, чем в 2025 году.

Кроме того, обновлен технический парк фитосанитарной службы: закуплено 103 дрона, из них 57 – для обследовательских работ и 46 – для проведения химических обработок.

Напомним, что для повышения эффективности борьбы с саранчовыми вредителями запущено приложение FITOCENTRE. Совместно с ФАО реализуется партнерский проект, направленный на использование цифровых технологий, искусственного интеллекта и беспилотных летательных аппаратов.

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