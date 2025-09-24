На 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Казахстана призвал мировых лидеров отказаться от конфронтации и сделать ставку на дипломатические решения международных кризисов, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Казахстан по-прежнему обеспокоен кризисом вокруг Украины, который продолжает наносить серьезный ущерб гражданским лицам, подрывать глобальное доверие и ослаблять международную безопасность. Тем не менее, следует продолжать двусторонние и международные дипломатические усилия по разрешению данного конфликта, проявлять политическую гибкость, что отвечает долгосрочным интересам обоих государств, — отметил Токаев.

Касаясь ситуации на Ближнем Востоке, глава государства подчеркнул:

Гуманитарный кризис в Газе достиг ужасающих масштабов, которые невозможно игнорировать. Казахстан призывает к полной защите всех гражданских лиц и обеспечению беспрепятственного доступа к гуманитарной помощи в строгом соответствии с международным гуманитарным правом.

Он также подтвердил приверженность Казахстана решению палестино-израильского конфликта на основе принципа "двух государств" при центральной роли ООН. Говоря о геополитических вызовах, Токаев предостерег от политики разделения.

Нынешняя геополитическая напряженность порой подталкивает некоторых лидеров к утверждению о неизбежности столкновения цивилизаций. Однако это разделение — не данность и не судьба. Это политический выбор. Политическое лидерство должно быть основано на взаимопонимании и уважении, а не на взаимной подозрительности и высокомерии, — напомнил он.

По его словам, гуманитарные ценности, такие как наука, медицина, спорт, религия и культура, должны объединять, а не становиться инструментом геополитического давления.