Министерство иностранных дел Казахстана сообщило о завершении эвакуации граждан страны из зон нестабильности на Ближнем Востоке, передаёт BAQ.KZ.

25 июня при содействии посольств Казахстана в Израиле и Египте была проведена эвакуация 37 человек, среди которых были также граждане Кыргызстана и России. 26 июня они благополучно вернулись в Казахстан рейсом авиакомпании SCAT по маршруту Каир – Шымкент.

В целом из Израиля с начала эскалации конфликта эвакуированы 103 человека.

Из Ирана эвакуированы 233 казахстанца:

135 человек выехали через Туркменистан,

25 — через Азербайджан,

73 — через Армению.

Операция прошла при содействии посольств РК в Тегеране, Ашхабаде, Баку и Ереване.

В результате временного закрытия воздушного пространства в регионе более 1900 граждан Казахстана не смогли вовремя вернуться домой из Катара и ОАЭ. Посольства страны оперативно организовали поддержку, урегулировали вопросы с авиаперевозками и обеспечили возвращение соотечественников в период с 24 по 27 июня.

МИД РК выразил благодарность властям Ирана, Израиля, Туркменистана, Египта, Азербайджана, Армении, ОАЭ и Катара за оказанную помощь и конструктивное взаимодействие в обеспечении безопасности граждан.

Министерство и заграничные представительства продолжают круглосуточный мониторинг ситуации и готовы оказывать необходимую консульскую помощь. Защита прав и безопасности граждан Казахстана за рубежом остаётся абсолютным приоритетом внешнеполитического ведомства.

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