Казахстан завершил эвакуацию граждан с Ближнего Востока
Более 2 200 казахстанцев вернулись домой из горячих точек Ближнего Востока.
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Министерство иностранных дел Казахстана сообщило о завершении эвакуации граждан страны из зон нестабильности на Ближнем Востоке, передаёт BAQ.KZ.
25 июня при содействии посольств Казахстана в Израиле и Египте была проведена эвакуация 37 человек, среди которых были также граждане Кыргызстана и России. 26 июня они благополучно вернулись в Казахстан рейсом авиакомпании SCAT по маршруту Каир – Шымкент.
В целом из Израиля с начала эскалации конфликта эвакуированы 103 человека.
Из Ирана эвакуированы 233 казахстанца:
- 135 человек выехали через Туркменистан,
- 25 — через Азербайджан,
- 73 — через Армению.
Операция прошла при содействии посольств РК в Тегеране, Ашхабаде, Баку и Ереване.
В результате временного закрытия воздушного пространства в регионе более 1900 граждан Казахстана не смогли вовремя вернуться домой из Катара и ОАЭ. Посольства страны оперативно организовали поддержку, урегулировали вопросы с авиаперевозками и обеспечили возвращение соотечественников в период с 24 по 27 июня.
МИД РК выразил благодарность властям Ирана, Израиля, Туркменистана, Египта, Азербайджана, Армении, ОАЭ и Катара за оказанную помощь и конструктивное взаимодействие в обеспечении безопасности граждан.
Министерство и заграничные представительства продолжают круглосуточный мониторинг ситуации и готовы оказывать необходимую консульскую помощь. Защита прав и безопасности граждан Казахстана за рубежом остаётся абсолютным приоритетом внешнеполитического ведомства.
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