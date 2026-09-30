Казахстан завоевал две бронзовые медали в гребном слаломе на Азиаде-2026
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сборная Казахстана пополнила медальную копилку Азиатских игр-2026 в Аичи и Нагое двумя бронзовыми наградами в гребном слаломе.
Первую медаль завоевал Александр Коробов. Казахстанец выступил в финале мужской байдарки-одиночки и показал результат 94,48 секунды, заняв третье место.
Победителем соревнований стал представитель Китая Ху Чжаошань, преодолевший дистанцию за 91,41 секунды. Серебряную медаль выиграл японец Юки Танака с результатом 92,87 секунды.
Еще одну бронзу Казахстану принесла Анастасия Ананьева. Она выступила в финале женского каноэ-одиночки и финишировала с результатом 127,32 секунды.
Золото завоевала представительница Китая Хуан Цзюань – 114,84 секунды. Второе место заняла спортсменка из Таиланда Атчарапорн Дуанглава, показавшая результат 125,85 секунды.
Самое читаемое
- Что изменится в Казахстане с 1 октября
- Путь к Туркменистану сократят почти втрое: что происходит на трассе в Мангистау
- Михаил Шайдоров поднялся на второе место мирового рейтинга ISU
- 583 казахстанок обязали вернуть декретные: почему фонд требует деньги обратно
- «Погибшая неоднократно обращалась в полицию»: четверо экс-полицейских взяты под стражу