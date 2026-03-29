Казахстан завоевал ещё одно серебро на Кубке мира по артистическому плаванию
Казахстанская сборная по артистическому плаванию остаётся одним из лидеров в Азии.
Сборная Казахстана пополнила копилку наград на этапе Кубка мира по артистическому плаванию. Серебряную медаль в дисциплине технической программы дуэтов завоевали 16-летняя Ясмина Исламова и 17-летний Алдияр Рамазанов, передает BAQ.KZ.
Казахстанский дуэт набрал 211,1267 балла и занял второе место. Победу одержали представители России Алина Румянцева и Захар Трофимов с результатом 231,9159 балла. Бронзовыми призёрами стали спортсмены из Колумбии Эмили Минанте и Густаво Санчес, набравшие 207,9975 балла.
В составе сборной Казахстана на соревнованиях в Париже выступают 16 спортсменов. Всего в турнире принимают участие около 190 атлетов из 27 стран.
Ранее ещё одну серебряную медаль для Казахстана на этих соревнованиях завоевал Виктор Друзин.
29 марта Друзин, Эдуард Ким и Артур Майданов выступят в финале индивидуальной произвольной программы.
Отметим, что казахстанская сборная по артистическому плаванию остаётся одним из лидеров в Азии. На чемпионате континента осенью прошлого года команда завоевала 11 медалей и заняла первое место в общем зачёте.
Кроме того, Эдуард Ким и Наргиза Болатова являются чемпионами мира 2024 года. В феврале этого года Ким выиграл этап Кубка мира в Колумбии, а Друзин стал бронзовым призёром.
