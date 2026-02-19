Казахстанец через соцсети пытался продать почку за 13 млн тенге
В Туркестанском городском межрайонном суде рассмотрено уголовное дело в отношении жителя региона, обвиняемого в попытке незаконной продажи собственного органа, передает BAQ.KZ.
Суд установил, что в феврале 2025 года подсудимый разместил объявление в социальной сети «Telegram» о продаже почки. В ходе встречи с лицом, действовавшим под прикрытием правоохранительных органов, он договорился о продаже органа за 13 млн тенге. При получении части суммы — 5 млн тенге наличными — мужчина был задержан.
В суде подсудимый признал вину, указав, что на преступный поступок его подтолкнули тяжелое материальное положение и нуждаемость в деньгах.
С учетом того, что деяние относится к преступлениям средней тяжести и вред не был причинён, суд применил Закон РК «Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции» и 5 февраля 2026 года освободил мужчину от уголовной ответственности, прекратив производство по делу.
Ранее сообщалось, что россиянка пыталась продать почку в Павлодаре за 50 тысяч долларов.
