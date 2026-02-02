30 января 2026 года в городе Мэндон-мён Республики Корея произошёл пожар на предприятии по производству продуктов питания и напитков, передает BAQ.KZ.

Ситуацию прокомментировали в Министерстве иностранных дел РК.

"После возгорания были эвакуированы 81 сотрудник, однако местонахождение двух работников, включая гражданина Казахстана, остаётся неизвестным. Утром 31 января внутри сгоревшего цеха было обнаружено неопознанное тело. Полиция обратилась в Национальный институт научных исследований для подтверждения личности", - рассказали в пресс-службе.

Посольство Казахстана находится на постоянной связи с местными правоохранительными органами и пожарной службой, а также с родственниками пропавшего гражданина, держит ситуацию на контроле.

Ранее сообщалось, что по предварительной информации южнокорейских СМИ, пропавшему казахстанцу около 50 лет. Поисково-спасательные работы продолжаются, однако их серьезно осложняют частичное обрушение здания и высокая температура после пожара.