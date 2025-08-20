Федерация тенниса Казахстана выступила с официальным заявлением в связи с дисквалификацией 21-летнего теннисиста Арсланбека Айткулова на четыре года за нарушение антидопинговых правил, передает BAQ.KZ.

Решение было вынесено Международным агентством по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

В федерации сообщили, что употребляемые аминокислотные добавки теннисистом оказались контрафактными.

Они были одобрены врачом федерации, спортсмен приобрел их в Караганде. Позднее КазWADA сообщила, что крупная партия подобных средств была ввезена в страну контрафактом, в том числе и те добавки, которые использовал спортсмен.

В ФТК подчеркнули, что с момента получения предварительного уведомления от ITIA в марте 2024 года Айткулов при поддержке адвоката и Федерации активно отстаивал свою позицию, представив доказательства.

Федерация также проводила экспертизу продукции и вела взаимодействие с международными структурами.

Организация напомнила, что в своей работе строго придерживается принципа нулевой терпимости к допингу: все спортсмены проходят обучение антидопинговым стандартам, а каждый препарат согласовывается со специалистом.