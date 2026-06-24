В столице 22-летний молодой человек нашёл возле линии LRT патрон и положил его в рюкзак, после чего забыл о находке. Спустя год боеприпас обнаружили при досмотре в аэропорту перед вылетом в Алматы, и в отношении него было возбуждено уголовное дело.

Суд признал мужчину виновным в незаконном приобретении, хранении и перевозке боеприпаса и назначил наказание в виде одного года ограничения свободы.

Позднее кассационная инстанция пересмотрела дело и прекратила производство за отсутствием состава преступления, указав на малозначительность деяния.

Суд учёл, что был обнаружен лишь один боеприпас, отсутствовали последствия для окружающих, а также не установлено наличие преступного умысла.

Генеральная прокуратура согласилась с позицией кассационной инстанции.

Ранее казахстанец пошел на преступление из-за финансовых трудностей.