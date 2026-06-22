Казахстанец пошел на преступление из-за финансовых трудностей
Его осудили на 7,5 годам.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Мангистауском районном суде рассмотрено уголовное дело в отношении гражданина А., обвиняемого в незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотических средств с целью сбыта.
Судом установлено, что в январе 2026 года подсудимый, следуя инструкциям, полученным через мессенджер Telegram, приобрёл наркотические вещества в Актау и перевёз их в село Акшукур Тупкараганского района для дальнейшего сокрытия.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции остановили мужчину и провели личный досмотр. В кармане его куртки было обнаружено и изъято 18 пакетов с порошкообразным наркотическим веществом.
Вина подсудимого была подтверждена заключением экспертизы, показаниями свидетелей, видеозаписями и другими материалами дела.
Прокурор просил назначить наказание в виде 8 лет лишения свободы.
Подсудимый полностью признал вину и заявил, что совершил преступление из-за материальных трудностей, попросив суд о более мягком наказании.
Суд учёл смягчающие обстоятельства – признание вины и раскаяние. Отягчающих обстоятельств установлено не было.
Приговором суда А. признан виновным и приговорён к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
Приговор вступил в законную силу.
Ранее за наркотики в ночном клубе житель Костаная получил 7 лет.
Самое читаемое
- Застряли в 90-х: как люди живут на острове в центре Семея
- После скандала с ножом в детсаду Мангистау директор лишилась должности
- Спасший младенца из выгребной ямы полицейский рассказал о его судьбе
- День медицинского работника в Казахстане: достижения отечественного здравоохранения
- Почти весь Казахстан оказался под штормовым предупреждением