В Мангистауском районном суде рассмотрено уголовное дело в отношении гражданина А., обвиняемого в незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотических средств с целью сбыта.

Судом установлено, что в январе 2026 года подсудимый, следуя инструкциям, полученным через мессенджер Telegram, приобрёл наркотические вещества в Актау и перевёз их в село Акшукур Тупкараганского района для дальнейшего сокрытия.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции остановили мужчину и провели личный досмотр. В кармане его куртки было обнаружено и изъято 18 пакетов с порошкообразным наркотическим веществом.

Вина подсудимого была подтверждена заключением экспертизы, показаниями свидетелей, видеозаписями и другими материалами дела.

Прокурор просил назначить наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Подсудимый полностью признал вину и заявил, что совершил преступление из-за материальных трудностей, попросив суд о более мягком наказании.

Суд учёл смягчающие обстоятельства – признание вины и раскаяние. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

Приговором суда А. признан виновным и приговорён к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Приговор вступил в законную силу.