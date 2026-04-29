Казахстанец погиб при сходе лавины на руднике в Бурятии

Гражданин Казахстан оказался среди погибших при сходе снежной массы на руднике «Ирокинда» в Бурятия, передает BAQ.kz со ссылкой на ТАСС.

По информации МЧС России, инцидент произошёл в Муйском районе во время работ по расчистке технологической дороги. В момент схода лавины на участке находились девять человек.

Троим удалось выбраться самостоятельно, ещё шестеро оказались под завалами.

Источник ТАСС сообщил, чтоодним из шести погибших оказался гражданин Республики Казахстан.

"Там был иностранный гражданин, который пребывал и работал в России. Из Республики Казахстан. Остальные погибшие - граждане Российской Федерации", - сообщил собеседник агентства.

Позже тела всех погибших были извлечены, поисково-спасательные работы завершены.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

