В городе Щучинск Акмолинской области рассмотрено дело в отношении свидетеля, который дал заведомо ложные показания в суде, пытаясь помочь знакомому избежать ответственности.

По данным прокуратуры, мужчина, допрошенный в качестве свидетеля по административному делу, заявил, что за рулем транспортного средства находилось другое лицо. Однако представленные в материалах дела видеозаписи опровергли его слова и подтвердили вину фактического водителя.

По ходатайству прокурора суд вынес частное постановление, после чего начато досудебное расследование по статье 420 Уголовного кодекса Республики Казахстан – Заведомо ложные показания.

Изначально суд назначил мужчине наказание в виде ограничения свободы. Однако по апелляционному ходатайству прокуратуры областной суд пересмотрел приговор с учетом личности осужденного и наличия у него предыдущей судимости за тяжкое преступление. В результате наказание было усилено до 2 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении максимальной безопасности.

Напомним, что дача заведомо ложных показаний в суде или в ходе досудебного расследования влечет уголовную ответственность.

Ранее адвокат склонил потерпевшую дать ложные показания по делу об изнасиловании.

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