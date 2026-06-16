Капитан сборной Казахстана по боксу Айбек Оралбай получил статус главного фаворита второго этапа Кубка мира World Boxing, который проходит в китайском Гуйяне. Такое мнение высказал известный зарубежный эксперт и обозреватель бокса Тейлор О'Хиггинс.

Специалист проанализировал состав участников в супертяжелой весовой категории свыше 90 килограммов и пришел к выводу, что именно казахстанец является основным претендентом на золотую медаль турнира.

"Действующий чемпион мира Айбек Оралбай является явным фаворитом на золото в супертяжелом весе, хотя на пути к нему его ждут несколько интересных препятствий", – написал Тейлор О'Хиггинс в социальных сетях.

Айбек Оралбай считается одним из лидеров нынешней сборной Казахстана и входит в число сильнейших боксеров мира в своей весовой категории. В последние годы он стабильно показывает высокие результаты на международных турнирах и является действующим чемпионом мира.

Второй этап Кубка мира World Boxing проходит в китайском Гуйяне с 15 по 21 июня. В соревнованиях принимают участие сильнейшие боксеры из разных стран, а турнир рассматривается как один из ключевых стартов международного сезона.

Вместе с Айбеком на Кубке мира World Boxing выступает его брат, Нурбек Оралбай. Ранее мы писали, что он в поединке 1/8 финала в весовой категории до 90 килограммов Нурбек встретился с представителем Южной Кореи Ким Гичхэ. Казахстанец уверенно провел бой и одержал победу техническим нокаутом после трех нокдаунов соперника. Благодаря этой победе Нурбек Оралбай вышел в четвертьфинал турнира. Следующим его соперником станет боксер из Узбекистана Турабек Хабибуллаев.