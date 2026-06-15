Казахстанский боксер Нурбек Оралбай успешно начал выступление на Кубке мира World Boxing, который проходит в китайском Гуйяне.

В поединке 1/8 финала в весовой категории до 90 килограммов Оралбай встретился с представителем Южной Кореи Ким Гичхэ. Казахстанец уверенно провел бой и одержал победу техническим нокаутом после трех нокдаунов соперника.

Благодаря этой победе Нурбек Оралбай вышел в четвертьфинал турнира. Следующим его соперником станет боксер из Узбекистана Турабек Хабибуллаев.

Для южнокорейского спортсмена выступление на Кубке мира завершилось досрочно.

Напомним, Нурбек Оралбай является серебряным призером Олимпийских игр 2024 года в Париже и чемпионом мира 2023 года.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Информационное агентство BAQ.KZ (@baq.rus)

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