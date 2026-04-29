Казахстанский спортсмен Закир Найманбаев улучшил свои позиции в рейтинге тяжёлого дивизиона лиги Power Slap, основанной Дана Уайт, передает BAQ.kz.

В обновлённой версии рейтинга казахстанец поднялся на одну строчку и занял третье место. Сейчас он уступает только Дориану Пересу и Нейту Бёрнарду. Чемпионом тяжёлого дивизиона остаётся Дэмиен Диббелл.

В своём последнем поединке Найманбаев одержал победу единогласным решением судей над американцем Уэсли Меной. Бой прошёл 6 марта на турнире Power Slap 18 в Лас-Вегасе.

Всего в лиге спортсмен из Семея провёл пять поединков, в трёх из которых одержал победу, а в двух потерпел поражение.

Power Slap - это сравнительно новый вид единоборств, в котором соперники по очереди наносят друг другу пощёчины открытой ладонью, стараясь либо нокаутировать оппонента, либо набрать больше очков по решению судей. Лига была создана президентом UFC Даной Уайтом и быстро набрала популярность благодаря зрелищности и поддержке со стороны крупнейших спортивных организаций. Сегодня Power Slap позиционируется как международная профессиональная лига с участием бойцов из разных стран и проведением турниров на крупных площадках, включая Лас-Вегас.

Ранее казахстанский скалолаз Ришат Хайбуллин завоевал бронзовую медаль на VI Азиатских пляжных играх, которые проходят в китайском городе Санья.

