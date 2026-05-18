Казахстанец завоевал "золото" на турнире по дзюдо в Испании

В испанском городе Бенидорме завершился международный турнир по дзюдо серии European Open, передает BAQ.kz со ссылкой на olympic.kz.

Сборная Казахстана отметилась на соревнованиях одной медалью высшего достоинства.

Золотую награду в весовой категории до 66 килограммов завоевал Нурмухамет Ботабай. В финале он одержал победу над представителем США Ари Берлинером.

Еще трое казахстанских спортсменов остановились в шаге от медалей. Пятые места заняли Галия Тынбаева (до 48 кг), Акжигит Насыр (до 66 кг) и Дастан Шаяхметов (до 73 кг).

Напомним, днем ранее в Астане завершился турнир по дзюдо серии Grand Slam. На престижных соревнованиях, собравших многих сильнейших дзюдоистов мира, сборная Казахстана завоевала восемь медалей, а ряд спортсменов улучшил свои позиции в мировом рейтинге.

Читай также: В Астане стартовал международный турнир Grand Prix по пара дзюдо