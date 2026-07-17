Казахстанка хотела выселить родного отца из дома: что решили в суде

В Казахстане спор между дочерью и отцом из-за жилья дошел до кассационной инстанции. Женщина, являясь собственницей дома, потребовала через суд выселить своего отца.

Как стало известно, дочь обратилась с иском о выселении, ссылаясь на то, что право собственности на дом официально зарегистрировано за ней. Суд первой инстанции поддержал ее требования и вынес решение в ее пользу.

Однако при рассмотрении дела в апелляционной инстанции решение было отменено. Суд установил, что ответчик является родным отцом истца и проживает в доме на законных основаниях с сентября 2022 года. За это время дочь не заявляла возражений против его проживания.

Суд также учел положения статьи 68 Закона Республики Казахстан "О жилищных отношениях", согласно которой члены семьи собственника жилого помещения имеют право пользоваться жильем наравне с самим собственником.

По мнению суда, выселение отца из единственного жилья нарушило бы его законные права. В связи с этим требование о выселении было признано необоснованным.

Кассационный суд по гражданским делам рассмотрел жалобу и согласился с выводами апелляционной инстанции. Решение оставить отца в доме было сохранено в силе.

Таким образом, наличие права собственности на жилье не всегда означает возможность выселить проживающего там члена семьи – суды учитывают не только документы на имущество, но и законные права людей, которые имеют право пользоваться этим жильем.

Ранее раздел имущества при фактическом разрыве брака разъяснили в кассации.