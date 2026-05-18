Казахстанка из службы ЧС стала чемпионкой мира по кикбоксингу
Сегодня 2026, 13:54
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 13:54Сегодня 2026, 13:54
131Фото: Акимат ВКО
Радиотелефонистка пожарной части №10 посёлка имени Кайсенова отдела по чрезвычайным ситуациям Уланского района Айгерим Рахатова завоевала звание чемпионки мира по кикбоксингу.
В весовой категории до 56 килограммов Әйгерім провела ряд напряжённых и ярких поединков. В каждом бою она уверенно шла к своей цели и в итоге поднялась на высшую ступень пьедестала, завоевав золотую медаль.
В ДЧС ВКО отметили, что на международной арене спортсменка продемонстрировала отличную подготовку, силу духа, выносливость и настоящий бойцовский характер.
Напомним, международный турнир проходил с 15 по 18 мая в турецкой Анталье и собрал сильнейших мировых спортсменов.
Читайте также:
Самое читаемое
- Дом культуры на 150 человек откроют в одном из сел Абайской области
- От Астаны до Сингапура: как столичный LRT выглядит на фоне мировых систем
- Жители Актау массово жалуются на отсутствие горячей воды после заявлений МАЭКа
- Казахстанского школьника наградили в США за разработку выявления рака с помощью ИИ
- Президент Токаев провел телефонные переговоры с лидерами ряда государств