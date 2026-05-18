Казахстанка из службы ЧС стала чемпионкой мира по кикбоксингу

Радиотелефонистка пожарной части №10 посёлка имени Кайсенова отдела по чрезвычайным ситуациям Уланского района Айгерим Рахатова завоевала звание чемпионки мира по кикбоксингу.

В весовой категории до 56 килограммов Әйгерім провела ряд напряжённых и ярких поединков. В каждом бою она уверенно шла к своей цели и в итоге поднялась на высшую ступень пьедестала, завоевав золотую медаль.

В ДЧС ВКО отметили, что на международной арене спортсменка продемонстрировала отличную подготовку, силу духа, выносливость и настоящий бойцовский характер.

Напомним, международный турнир проходил с 15 по 18 мая в турецкой Анталье и собрал сильнейших мировых спортсменов.

