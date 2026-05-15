Казахстанка завоевала золото на теннисном турнире в Узбекистане
Она провела шесть матчей.
Сегодня 2026, 15:30
51Фото: Olympic
Казахстанская спортсменка Жания Бекмухамбетова стала победительницей престижного турнира серии WTT Youth Contender, который прошёл в Ташкенте.
Представительница сборной Казахстана выступала в возрастной категории U13 и уверенно завоевала золотую медаль. По ходу турнира Жания провела шесть матчей и во всех одержала победу.
В финале казахстанка встретилась с узбекистанской спортсменкой Ясмина Назарова и выиграла со счётом 3:0 (11:7, 11:3, 11:7).
Отметим, что в мировом рейтинге среди спортсменок своей возрастной категории Бекмухамбетова занимает седьмое место.
Ранее сообщалось, что казахстанские регбистки завоевали серебряную медаль чемпионата Азии.
