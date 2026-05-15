Казахстанка завоевала золото на теннисном турнире в Узбекистане

Казахстанская спортсменка Жания Бекмухамбетова стала победительницей престижного турнира серии WTT Youth Contender, который прошёл в Ташкенте.

Представительница сборной Казахстана выступала в возрастной категории U13 и уверенно завоевала золотую медаль. По ходу турнира Жания провела шесть матчей и во всех одержала победу.

В финале казахстанка встретилась с узбекистанской спортсменкой Ясмина Назарова и выиграла со счётом 3:0 (11:7, 11:3, 11:7).

Отметим, что в мировом рейтинге среди спортсменок своей возрастной категории Бекмухамбетова занимает седьмое место.

Ранее сообщалось, что казахстанские регбистки завоевали серебряную медаль чемпионата Азии.

