В Казахстане летом пройдут крупные международные спортивные соревнования, подготовку к которым обсудили в Министерстве туризма и спорта, передает BAQ.kz.

Рабочее совещание было посвящено вопросам организации и проведения международных турниров, которые состоятся в Астане, Туркестане, Шымкенте и Актау.

В числе ключевых мероприятий - Кубок мира по бочче в столице с участием спортсменов из 25 стран, чемпионат Азии по гребле на байдарках и каноэ с участием около 350 спортсменов из 16 стран, а также международные турниры по таеквондо (WT), где ожидается до 1600 участников.

Кроме того, запланированы XXXV Мемориал Гусмана Косанова по легкой атлетике с участием порядка 250 спортсменов из 15 стран, чемпионат мира по борьбе кураш с участием около 500 спортсменов из 50 стран и чемпионат Центральной Азии по каратэ WKF, где выступят около 700 спортсменов.

На совещении по подготовке к предстоящим событиям, вице-министр Серик Жарасбаев отметил, что проведение подобных соревнований способствует укреплению международного имиджа Казахстана, развитию спортивной инфраструктуры и популяризации массового спорта. Особое внимание, при обсуждении орагнизационных моментов, было уделено обеспечению безопасности участников и зрителей, готовности спортивной инфраструктуры, логистике, медицинскому сопровождению, а также размещению иностранных делегаций и координации работы госорганов.

По итогам совещания ответственным органам и организаторам поручено обеспечить качественную и своевременную подготовку к предстоящим турнирам.

Ранее сообщалось, что Казахстан официально принял эстафету проведения чемпионата мира по настольному теннису 2027 года. Торжественная передача флага Международной федерации настольного тенниса (ITTF) состоялась в Лондоне на площадке действующего чемпионата мира.

