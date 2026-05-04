В Казахстане суды трех инстанций рассмотрели спор о включении периода заочного обучения в трудовой стаж при назначении пенсионных выплат, передает BAQ.kz.

В результате требования гражданки были отклонены.

Женщина обратилась в суд с иском к государственному учреждению, указав, что период обучения в вузе с 2002 по 2007 годы по заочной форме должен быть включен в ее трудовой стаж. После окончания учебы она работала в системе органов по чрезвычайным ситуациям, однако при назначении пенсии этот период ей не засчитали.

Причиной отказа стало то, что обучение проходило в заочной форме.

Суд первой инстанции поддержал позицию ответчика. В решении указано, что трудовой стаж формируется из периодов фактической трудовой деятельности, а также иных случаев, прямо предусмотренных законодательством. Поскольку во время обучения гражданка не работала, оснований для включения этого времени в стаж не имеется. Также отмечено, что заочная форма обучения не предполагает постоянной занятости, сопоставимой с трудовой деятельностью.

Не согласившись с решением, истец подала апелляционную жалобу, ссылаясь на нормы Социального кодекса Республики Казахстан. По ее мнению, законодательство не содержит прямого ограничения по форме обучения, поэтому учеба должна учитываться при расчете стажа.

Однако апелляционный суд оставил решение без изменений. Суд указал, что нормы о трудовом стаже применяются в системной взаимосвязи с другими положениями закона. При этом к периодам обучения, которые могут засчитываться в стаж, относятся формы, предполагающие постоянную занятость, в частности очное обучение. Заочная форма таким критериям не соответствует.

Кроме того, суд установил, что в период обучения истец не осуществляла трудовую деятельность и не имела подтвержденного трудового стажа.

Кассационная инстанция также поддержала ранее принятые судебные акты. Решения судов оставлены без изменений.

Таким образом, судебные органы подтвердили, что период заочного обучения не подлежит включению в трудовой стаж при назначении пенсионных выплат.

