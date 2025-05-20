Трагический случай с участием казахстанских туристов потряс страну: 61-летняя Акмарал Муканова, находясь в зоне вылета международного аэропорта, погибла в результате обрушения массивной рекламной конструкции. Инцидент произошёл 17 мая, когда наши соотечественники ожидали посадку на рейс в Астану, передает BAQ.KZ.

По словам очевидцев, щит рухнул внезапно. Две другие казахстанки получили лёгкие травмы и уже вернулись домой. Спасти Акмарал Утегеновну, ушедшую на пенсию в звании подполковника полиции, не удалось.

Её сын — 22-летний Берик — стал свидетелем трагедии. Он сам сообщил о смерти матери её близкой подруге.

"Он сказал: Анамнан айырылып қалдым — и больше не выходил на связь", — рассказала Венера Искакова телеканалу КТК. Сейчас молодой человек один в чужой стране, решает вопросы по репатриации.

Акмарал Утегеновна отдала более 20 лет службе в органах внутренних дел в Актобе. Работала в отделе кадров, оформляла приёмы на службу, присваивала звания, сопровождала будущих пенсионеров. Коллеги запомнили её как требовательную, но чуткую и светлую женщину.

"Она принимала на работу и провожала на пенсию. Очень внимательная к каждому. Светлая память", — говорят бывшие сослуживцы.

По информации МИД РК, в Египте проводится официальное расследование. Министр гражданской авиации Египта взял ситуацию под личный контроль, на место трагедии направлена специальная комиссия.

Казахстанские дипломаты находятся на связи с семьёй погибшей. Все расходы по доставке тела на родину возьмёт на себя страховая компания. Однако точная дата репатриации тела пока не называется — ожидается завершение формальных процедур и разрешение от египетской прокуратуры.

В фонде "Туристік Қамқор" подчёркивают: хотя подобные случаи крайне редки, туристическая страховка остаётся важным документом, гарантирующим поддержку в ЧП.

"Страховая компания обязательно предъявит регрессные претензии к службам аэропорта за халатность. Но самое главное — помощь уже оказывается", — сообщила Инна Рей, председатель фонда.

Эксперты призывают казахстанцев не пренебрегать страховкой перед путешествием и тщательно выбирать туроператоров. Даже в мирных странах случаются ситуации, где цена ошибки — человеческая жизнь.

Ранее мы писали о том, что Египет начал расследование после гибели казахстанки в аэропорту Шарм-эш-Шейха.