После ошибочного диагноза казахстанцу потребовалась операция
Пациент отсудил у поликлиники 1,6 млн тенге.
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Акмолинский областной суд рассмотрел гражданское дело по иску гражданина Р. к Целиноградской районной поликлинике и трем медицинским работникам. Пациент требовал взыскать утраченный заработок, расходы на лечение и компенсацию морального вреда.
Что произошло
В июле 2025 года Р., работавший механизатором, обратился в районную поликлинику с жалобами на головную боль, кашель, насморк, повышенную температуру и боль в плече.
Ему поставили диагноз ОРВИ, острый назофарингит, хронический бронхит в стадии обострения и полисегментарная пневмония.
Через несколько дней мужчина повторно обратился к врачам из-за боли и отека рук и плечевого сустава. Один из врачей диагностировал ревматоидный артрит и рекомендовал консультацию травматолога.
Травматолог поставил диагноз «растяжение, перенапряжение связок плечевого сустава». Еще один врач подтвердил этот диагноз.
Почему пациента госпитализировали
Через неделю состояние Р. ухудшилось, и его экстренно госпитализировали в больницу Астаны.
Там врачи диагностировали флегмону левой верхней конечности, над- и подлопаточной областей. Пациенту провели экстренную операцию, в ходе которой удалили около 1,5 литра гноя.
В результате неправильной диагностики и лечения мужчина длительное время потерял трудоспособность.
Какие ошибки допустили врачи
Согласно заключению экспертной комиссии, медицинские работники районной поликлиники допустили ряд нарушений. В частности, была несвоевременно проведена диагностика, не учтены результаты анализов и исследований.
Эксперты установили, что эти ошибки привели к развитию гематомы и флегмоны, необходимости хирургического вмешательства и нарушению функции плечевого сустава.
Также была установлена причинная связь между действиями медицинских работников и причиненным пациенту вредом. В заключении отмечается, что врачи не уделили должного внимания жалобам пациента, а анамнез был собран поверхностно и диагноз установлен не полностью.
Сколько взыскал суд
Суд первой инстанции частично удовлетворил иск и взыскал с поликлиники 700 тыс. тенге компенсации морального вреда. В части требований об утраченных доходах и расходах на лечение суд отказал.
Апелляционная коллегия Акмолинского областного суда изменила это решение.
С поликлиники в пользу Р. дополнительно взыскали 914 тыс. тенге утраченного заработка. Мужчина длительное время находился на больничном и не мог работать.
В требовании о возмещении расходов на лекарства суд отказал, поскольку эти затраты покрываются страховой компанией.
В остальной части решение суда первой инстанции оставлено без изменения.
Судебные акты вступили в законную силу.
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