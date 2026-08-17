Акмолинский областной суд рассмотрел гражданское дело по иску гражданина Р. к Целиноградской районной поликлинике и трем медицинским работникам. Пациент требовал взыскать утраченный заработок, расходы на лечение и компенсацию морального вреда.

Что произошло

В июле 2025 года Р., работавший механизатором, обратился в районную поликлинику с жалобами на головную боль, кашель, насморк, повышенную температуру и боль в плече.

Ему поставили диагноз ОРВИ, острый назофарингит, хронический бронхит в стадии обострения и полисегментарная пневмония.

Через несколько дней мужчина повторно обратился к врачам из-за боли и отека рук и плечевого сустава. Один из врачей диагностировал ревматоидный артрит и рекомендовал консультацию травматолога.

Травматолог поставил диагноз «растяжение, перенапряжение связок плечевого сустава». Еще один врач подтвердил этот диагноз.

Почему пациента госпитализировали

Через неделю состояние Р. ухудшилось, и его экстренно госпитализировали в больницу Астаны.

Там врачи диагностировали флегмону левой верхней конечности, над- и подлопаточной областей. Пациенту провели экстренную операцию, в ходе которой удалили около 1,5 литра гноя.

В результате неправильной диагностики и лечения мужчина длительное время потерял трудоспособность.

Какие ошибки допустили врачи

Согласно заключению экспертной комиссии, медицинские работники районной поликлиники допустили ряд нарушений. В частности, была несвоевременно проведена диагностика, не учтены результаты анализов и исследований.

Эксперты установили, что эти ошибки привели к развитию гематомы и флегмоны, необходимости хирургического вмешательства и нарушению функции плечевого сустава.

Также была установлена причинная связь между действиями медицинских работников и причиненным пациенту вредом. В заключении отмечается, что врачи не уделили должного внимания жалобам пациента, а анамнез был собран поверхностно и диагноз установлен не полностью.

Сколько взыскал суд

Суд первой инстанции частично удовлетворил иск и взыскал с поликлиники 700 тыс. тенге компенсации морального вреда. В части требований об утраченных доходах и расходах на лечение суд отказал.

Апелляционная коллегия Акмолинского областного суда изменила это решение.

С поликлиники в пользу Р. дополнительно взыскали 914 тыс. тенге утраченного заработка. Мужчина длительное время находился на больничном и не мог работать.

В требовании о возмещении расходов на лекарства суд отказал, поскольку эти затраты покрываются страховой компанией.

В остальной части решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Судебные акты вступили в законную силу.

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