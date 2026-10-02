Казахстанская велогонщица Рината Султанова завоевала серебряную медаль Азиатских игр-2026, проходящих в японских городах Аичи и Нагое. Спортсменка стала второй в соревнованиях по омниуму на треке.

По итогам четырёх дисциплин Султанова набрала 133 очка. Золотую медаль выиграла представительница Японии Юми Кадзихара, в активе которой 136 очков. Бронза досталась спортсменке из Гонконга Ли Сзе Винг — 124 очка.

Для Султановой это уже вторая медаль на нынешних Азиатских играх. Ранее она стала чемпионкой в индивидуальной гонке с раздельным стартом на шоссе.

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