Казахстанская велогонщица Рината Султанова завоевала серебряную медаль Азиатских игр-2026
2 Октября 2026, 14:26
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2 Октября 2026, 14:262 Октября 2026, 14:26
137Фото: НОК
Казахстанская велогонщица Рината Султанова завоевала серебряную медаль Азиатских игр-2026, проходящих в японских городах Аичи и Нагое. Спортсменка стала второй в соревнованиях по омниуму на треке.
По итогам четырёх дисциплин Султанова набрала 133 очка. Золотую медаль выиграла представительница Японии Юми Кадзихара, в активе которой 136 очков. Бронза досталась спортсменке из Гонконга Ли Сзе Винг — 124 очка.
Для Султановой это уже вторая медаль на нынешних Азиатских играх. Ранее она стала чемпионкой в индивидуальной гонке с раздельным стартом на шоссе.
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