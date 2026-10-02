Рита Бакишева принесла Казахстану бронзу Азиады-2026

Представительница сборной Казахстана Рита Бакишева стала бронзовым призером Азиатских игр-2026 в Аичи и Нагое в новой дисциплине – виртуальном таеквондо.

Бакишева начала соревнования с 1/8 финала, где победила Мохаммада Аль-Адарби из Иордании. Затем в четвертьфинале казахстанка одержала победу над Кашиш Малик из Индии и вышла в полуфинал.

За путевку в финал Рита Бакишева встретилась с представителем Филиппин Джусом Габриэлем Дериком Япе. Поединок завершился со счетом 0:2 в пользу соперника. В результате казахстанская спортсменка стала бронзовым призером Азиады.

Виртуальное таеквондо впервые включили в программу Азиатских игр. В отличие от традиционных поединков, спортсмены не контактируют друг с другом физически. Участники используют VR-технологии, а специальные датчики фиксируют их движения и переносят их в виртуальное пространство.

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