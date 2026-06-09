Казахстанка пыталась вывезти из страны почти 300 тысяч долларов

Пограничная служба Комитета национальной безопасности продолжает работу по выявлению и пресечению фактов незаконного вывоза наличных денежных средств за пределы Казахстана.

Так, 2 июня в пункте пропуска "Курмангазы" в Атырауской области у гражданки Казахстана при прохождении пограничного контроля в личном багаже обнаружили 299,6 тысячи долларов США.

На следующий день, 3 июня, на участке государственной границы в Жамбылской области были задержаны шесть иностранных граждан. По данным ведомства, они пытались скрытно провезти через границу 102,5 миллиона российских рублей.

Все материалы по данным фактам переданы в компетентные органы для принятия процессуальных решений.

По информации ведомства, с начала 2025 года пресечена 681 попытка вывоза незадекларированной валюты. Общая сумма изъятых средств составила 6,9 млрд тенге.

Ранее в аэропорту Актау пассажир пытался вывезти в Грузию большую сумму долларов.