Казахстанка пыталась вывезти из страны почти 300 тысяч долларов
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Пограничная служба Комитета национальной безопасности продолжает работу по выявлению и пресечению фактов незаконного вывоза наличных денежных средств за пределы Казахстана.
Так, 2 июня в пункте пропуска "Курмангазы" в Атырауской области у гражданки Казахстана при прохождении пограничного контроля в личном багаже обнаружили 299,6 тысячи долларов США.
На следующий день, 3 июня, на участке государственной границы в Жамбылской области были задержаны шесть иностранных граждан. По данным ведомства, они пытались скрытно провезти через границу 102,5 миллиона российских рублей.
Все материалы по данным фактам переданы в компетентные органы для принятия процессуальных решений.
По информации ведомства, с начала 2025 года пресечена 681 попытка вывоза незадекларированной валюты. Общая сумма изъятых средств составила 6,9 млрд тенге.
Ранее в аэропорту Актау пассажир пытался вывезти в Грузию большую сумму долларов.
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