Казахстанки вышли в финал чемпионата мира по гребле

Казахстанские спортсменки Мария Бровкова и Ульяна Киселева вышли в финал чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в польской Познани, передает Olympic.kz.

Казахстанки выступили в соревнованиях среди женских каноэ-двоек на дистанции 200 метров.

В своем заезде Бровкова и Киселева показали результат 46,61 секунды, финишировав третьими. Этот результат позволил им пробиться в решающий раунд мирового первенства.

Финал состоится 29 августа. В нем казахстанский экипаж поборется за медали чемпионата мира.