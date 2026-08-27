Казахстанки вышли в финал чемпионата мира по гребле
27 Августа 2026, 16:07
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27 Августа 2026, 16:0727 Августа 2026, 16:07
178Фото: olympic.kz
Казахстанские спортсменки Мария Бровкова и Ульяна Киселева вышли в финал чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в польской Познани, передает Olympic.kz.
Казахстанки выступили в соревнованиях среди женских каноэ-двоек на дистанции 200 метров.
В своем заезде Бровкова и Киселева показали результат 46,61 секунды, финишировав третьими. Этот результат позволил им пробиться в решающий раунд мирового первенства.
Финал состоится 29 августа. В нем казахстанский экипаж поборется за медали чемпионата мира.
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