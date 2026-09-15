Казахстанку задержала миграционная полиция США: что известно

Гражданку Казахстана задержали сотрудники Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) во Флориде из-за отсутствия законного миграционного статуса. Информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел РК.

«Гражданка Казахстана задержана иммиграционной службой США на территории штата Флорида в связи с отсутствием у неё законного миграционного статуса», – сообщили в МИД.

Казахстанские дипломаты поддерживают связь с американскими государственными органами и семьей задержанной и оказывают необходимое консульское содействие.

О задержании первой сообщила подруга казахстанки

Ранее информация появилась в социальных сетях. Подруга женщины сообщила в Instagram, что казахстанку по имени Алия задержали сотрудники ICE 12 сентября.

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По ее словам, женщина воспитывает троих детей, которые после задержания остались в США. Автор публикации также сообщила, что семье могут потребоваться средства на юридическую помощь и возможный иммиграционный залог. При этом официально детали дальнейшей процедуры пока не сообщались.

Какие дальнейшие решения будут приняты в отношении задержанной гражданки Казахстана, пока не сообщается.

Что такое ICE

ICE – Иммиграционная и таможенная полиция США, федеральное ведомство, отвечающее в том числе за соблюдение иммиграционного законодательства. Одно из подразделений службы занимается выявлением и задержанием иностранцев, которые, по данным американских властей, находятся в стране с нарушением миграционных правил или подлежат выдворению.

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