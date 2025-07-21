Под руководством государственного советника Ерлана Карина в Казахстане ведётся работа над новым семитомным изданием по истории страны. В интервью журналисту и депутату Мажилиса Нартаю Аралбайулы он рассказал, какие новшества будут включены в многотомник, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Государственный советник отметил, что в новом многотомнике Казахстан будет представлен не просто как территория, на которой существовали древние государства, а как крупный центр самобытной и целостной цивилизации, сыгравший важную роль в развитии мировой истории.

"До сих пор мы пытались доказать, что на такой-то территории существовало такое-то государство. По нашему мнению, это утверждение не требует доказательств, и так известно. На территории Казахстана существовали различные древние государства. Корни казахстанской государственности тоже уходят глубоко в прошлое. Но вместе с тем Казахстан — крупный очаг кочевой культуры в целом. То есть мы оказывали своё культурное и политическое влияние не только на этой территории, но и за её пределами. Это станет нашим большим методологическим новшеством", — сказал он.

Ерлан Карин также отметил, что истоки казахстанской государственности можно отнести к эпохе саков.

"Ранее мы вели отсчёт государственности с Тюркского периода, однако современные исследования показывают, что вполне обоснованно можно начинать её с Сакской эпохи. Кроме того, мы покажем, что на территории Казахстана существовало несколько цивилизационных ареалов. Это такие регионы, как район Алтая, Жетысу, Приаралье, культура Ботай и другие", — сказал он.

Государственный советник также сообщил, что во втором томе будет изложена история 14–15 тюркских государств, существовавших на территории Казахстана в разные исторические периоды, а в третьем томе впервые в отечественной историографии будет подробно рассмотрена эпоха Золотой Орды. По его словам, в многотомнике будут опубликованы ранее не издававшиеся новые данные, документы и карты, найденные в зарубежных архивах.

Ранее мы сообщали о том, какие книги и приложения могут представлять угрозу для психического здоровья детей и подталкивать их к самоубийству. Тогда же государственный советник Ерлан Карин сообщил, что благодаря системе QR-кодов удалось выявить и спасти 28 подростков, находившихся на грани трагического шага.