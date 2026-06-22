Казахстанская легкоатлетка вошла в тройку лучших на турнире в Нидерландах
Сегодня 2026, 13:00
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 13:00Сегодня 2026, 13:00
180Фото: НОК РК
Казахстанская легкоатлетка Кристина Овчинникова завоевала бронзовую медаль на престижном международном турнире FBK Games в Хенгело.
Спортсменка заняла третье место в соревнованиях по прыжкам в высоту, показав в лучшей попытке результат 188 сантиметров. Ещё одна представительница Казахстана Елизавета Матвеева завершила выступление на девятом месте с результатом 176 сантиметров.
Победу в турнире одержала украинская спортсменка Ярослава Магучих с результатом 194 сантиметра. Серебряную медаль завоевала кубинская прыгунья Дакси Аделина Брисон, показав результат 191 сантиметр.
Отметим, что FBK Games входят в элитную золотую категорию Мирового континентального тура World Athletics Continental Tour.
Читайте также:
Самое читаемое
- Застряли в 90-х: как люди живут на острове в центре Семея
- После скандала с ножом в детсаду Мангистау директор лишилась должности
- Спасший младенца из выгребной ямы полицейский рассказал о его судьбе
- День медицинского работника в Казахстане: достижения отечественного здравоохранения
- Девушка едва не утонула на Капчагайском водохранилище