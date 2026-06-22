Казахстанская легкоатлетка Кристина Овчинникова завоевала бронзовую медаль на престижном международном турнире FBK Games в Хенгело.

Спортсменка заняла третье место в соревнованиях по прыжкам в высоту, показав в лучшей попытке результат 188 сантиметров. Ещё одна представительница Казахстана Елизавета Матвеева завершила выступление на девятом месте с результатом 176 сантиметров.

Победу в турнире одержала украинская спортсменка Ярослава Магучих с результатом 194 сантиметра. Серебряную медаль завоевала кубинская прыгунья Дакси Аделина Брисон, показав результат 191 сантиметр.

Отметим, что FBK Games входят в элитную золотую категорию Мирового континентального тура World Athletics Continental Tour.

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