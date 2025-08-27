Прибыль банков Казахстана превысила 1,4 трлн тенге в первом полугодии
Рентабельность активов составила 4,6 процента
Банковский сектор Казахстана демонстрирует устойчивый рост и высокую прибыльность. По итогам первого полугодия 2025 года чистая прибыль составила 1,4 трлн тенге. Об этом BAQ.KZ сообщили в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) в ответ на официальный запрос редакции.
Рентабельность банковских активов на 1 июля 2025 года составила 4,6 процентов, а рентабельность капитала — 32 процентов.
По итогам первого полугодия 2025 года активы банков увеличились на 5,3 процентов и достигли 64,8 трлн тенге. Ссудный портфель вырос на 9,1 процентов — до 39,1 трлн тенге, при этом доля проблемных кредитов свыше 90 дней составила всего 3,37 процентов.
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка отмечает, что коэффициенты достаточности капитала банков (19,5 процентов и 21 процентов) значительно превышают установленные минимальные нормативы, обеспечивая запас прочности.
Ранее сообщалось, что казахстанские банки обяжут предупреждать о повышении комиссий за переводы. Проект постановления сейчас находится на стадии обсуждения. Принятие новых правил может обязать банки действовать более прозрачно и учитывать интересы клиентов.
