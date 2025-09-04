Kaspi Bank, Forte Bank, Евразийский банк и Alatau City Bank, при поддержке Ассоциации финансистов Казахстана (АФК), сделали совместное заявление после публикации прокуратуры Акмолинской области от 2 сентября 2025 года о якобы выявленной организованной преступной группе (ОПГ), в деятельности которой могли быть замешаны сотрудники банков, передает BAQ.KZ.

Банки подчёркивают, что на данный момент не получали официальных уведомлений от прокуратуры о том, что бывшие или действующие сотрудники указанных организаций являются фигурантами уголовного дела.

"Банки не получали от органов прокуратуры официальные уведомления о том, что их бывшие или действующие сотрудники являются фигурантами данного расследования. В настоящее время банки намерены обратиться в органы прокуратуры с запросом о предоставлении информации по данному делу. ", — говорится в заявлении.

Финансовые организации подчеркнули, что в случае получения официальной информации, готовы оказать максимальное содействие правоохранительным органам в рамках расследования и защиты прав клиентов.

Кроме того, представители банковского сектора заявили о важности осторожного подхода к публичным заявлениям на чувствительные темы, особенно в тех случаях, когда затрагивается деловая репутация финансовых институтов.

"Профессиональное финансовое сообщество Казахстана призывает органы прокуратуры и иные правоохранительные органы Республики Казахстан взвешенно подходить к публичным заявлениям на чувствительные темы, которые потенциально могут повлечь угрозу для деловой репутации финансовых институтов.", — добавили в сообщении.

Ранее мы писали, что банковские работники в составе ОПГ оформили кредиты на 3,7 млрд тенге на чужие имена.