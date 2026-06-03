Казахстанские боксеры завоевали 15 медалей на международном турнире в Венгрии

Молодежная сборная Казахстана по боксу успешно выступила на международном турнире "Мемориал Иштвана Борнемиссы", который завершился в городе Эгер (Венгрия), передает ВAQ.kz.

Престижные соревнования прошли под эгидой международной федерации World Boxing и собрали более 500 спортсменов из 24 стран мира.

По итогам турнира казахстанская команда среди спортсменов до 19 лет заняла первое место в общекомандном зачете, завоевав 15 медалей: шесть золотых, шесть серебряных и три бронзовые.

Высокие результаты сборной были отмечены и на тренерском уровне. Главный тренер команды, олимпийский чемпион Бахыт Сарсекбаев, был признан лучшим тренером турнира.

Свой вклад в общий успех внесли и представители Алматы. Победителем соревнований в весовой категории до 50 килограммов стал Адиль Асканбай. Серебряную медаль в весе до 90 килограммов завоевал Еркетан Жаркынбек, а бронзовым призером в категории до 55 килограммов стал Едиге Нургожа.

Успешное выступление в Венгрии позволило молодежной сборной Казахстана уверенно выиграть командный зачет и подтвердить высокий уровень отечественной школы бокса на международной арене.

Ранее в Дананге (Вьетнам) сборная Казахстана успешно выступила на чемпионате Азии по борьбе среди юношей. В общей сложности они завоевали 14 медалей: три золотые, четыре серебряные и семь бронзовых.