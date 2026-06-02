Казахстанские юные борцы завоевали 14 медалей на чемпионате Азии

Сборная Казахстана успешно выступила на чемпионате Азии по борьбе среди юношей.

В общей сложности они завоевали 14 медалей: три золотые, четыре серебряные и семь бронзовых.

В соревнованиях по вольной борьбе чемпионом стал Адилет Рысбай в весовой категории до 71 кг. Серебряную медаль завоевал Мардан Орынбасаров (до 60 кг). Бронзовыми призёрами стали Сабыржан Рахатов (до 51 кг), Темиргали Мурат (до 55 кг), Адильбек Ерболатов (до 80 кг) и Нурислам Айтуган (до 92 кг).

В греко-римской борьбе золотые медали выиграли Куанышбек Жанажол (до 51 кг) и Мирас Махамбет (до 65 кг). Второе место занял Арыстан Темиргали (до 110 кг). Бронзовые награды получили Али Алмас (до 45 кг) и Датка Лесбек (до 48 кг).

В женской борьбе серебряными призёрами стали Инжу Баккожа (до 46 кг) и Арайлым Копжасар (до 53 кг). Бронзовую медаль завоевала Аянат Мейнамбай (до 49 кг).

Таким образом, казахстанские юные борцы завершили чемпионат с достойным результатом и большим количеством наград.

Ранее казахстанские борцы завоевали ещё шесть медалей на чемпионате Азии.

