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Казахстанские борцы завоевали три медали на турнире в Турции

4 Августа 2026, 17:00
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United World Wrestling 4 Августа 2026, 17:00
4 Августа 2026, 17:00
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Фото: United World Wrestling

Казахстанские спортсмены успешно выступили на международном турнире по вольной и греко-римской борьбе, который прошел в городе Коджаэли (Турция).

По итогам соревнований представители Казахстана завоевали три медали – две серебряные и одну бронзовую.

В турнире по греко-римской борьбе серебряным призером в весовой категории до 63 кг стал Бакытжан Кабдыл.

Среди представителей вольной борьбы Алан Оралбек завоевал серебряную медаль в весе до 61 кг, а Диас Сагдатов стал бронзовым призером в категории до 79 кг.

Всего в международном турнире приняли участие 433 спортсмена из 24 стран.

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