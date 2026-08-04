Казахстанские борцы завоевали три медали на турнире в Турции
4 Августа 2026, 17:00
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4 Августа 2026, 17:004 Августа 2026, 17:00
114Фото: United World Wrestling
Казахстанские спортсмены успешно выступили на международном турнире по вольной и греко-римской борьбе, который прошел в городе Коджаэли (Турция).
По итогам соревнований представители Казахстана завоевали три медали – две серебряные и одну бронзовую.
В турнире по греко-римской борьбе серебряным призером в весовой категории до 63 кг стал Бакытжан Кабдыл.
Среди представителей вольной борьбы Алан Оралбек завоевал серебряную медаль в весе до 61 кг, а Диас Сагдатов стал бронзовым призером в категории до 79 кг.
Всего в международном турнире приняли участие 433 спортсмена из 24 стран.
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