Казахстанские борцы завоевали три медали на турнире в Турции

Казахстанские спортсмены успешно выступили на международном турнире по вольной и греко-римской борьбе, который прошел в городе Коджаэли (Турция).

По итогам соревнований представители Казахстана завоевали три медали – две серебряные и одну бронзовую.

В турнире по греко-римской борьбе серебряным призером в весовой категории до 63 кг стал Бакытжан Кабдыл.

Среди представителей вольной борьбы Алан Оралбек завоевал серебряную медаль в весе до 61 кг, а Диас Сагдатов стал бронзовым призером в категории до 79 кг.

Всего в международном турнире приняли участие 433 спортсмена из 24 стран.

Пять боев без единого поражения: таэквондист из Мангистау выиграл турнир в Южной Корее