Казахстанские ботаники сделали важное открытие о флоре Каратау

Растение обнаружили на северном склоне Каратау во время совместной полевой экспедиции. Находку сделали государственный инспектор Сакен Утембаев и научные сотрудники заповедника.

Специалисты провели морфологическое описание растения, собрали гербарный образец и зафиксировали географические координаты места его произрастания.

Калина обыкновенная относится к семейству Adoxaceae. Это кустарник с белыми цветками и ярко-красными плодами. Естественный ареал вида охватывает Европу, Кавказ, Западную Сибирь и Среднюю Азию.

В заповеднике отмечают, что первая регистрация калины обыкновенной в Каратау дополняет научные сведения о флоре этой территории.

Собранные во время экспедиции материалы планируют использовать для уточнения распространения вида и дальнейших исследований.

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