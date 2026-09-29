Казахстанские ботаники сделали важное открытие о флоре Каратау
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Растение обнаружили на северном склоне Каратау во время совместной полевой экспедиции. Находку сделали государственный инспектор Сакен Утембаев и научные сотрудники заповедника.
Специалисты провели морфологическое описание растения, собрали гербарный образец и зафиксировали географические координаты места его произрастания.
Калина обыкновенная относится к семейству Adoxaceae. Это кустарник с белыми цветками и ярко-красными плодами. Естественный ареал вида охватывает Европу, Кавказ, Западную Сибирь и Среднюю Азию.
В заповеднике отмечают, что первая регистрация калины обыкновенной в Каратау дополняет научные сведения о флоре этой территории.
Собранные во время экспедиции материалы планируют использовать для уточнения распространения вида и дальнейших исследований.
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