Бюро национальной статистики РК опубликовало данные опроса домохозяйств за четвёртый квартал 2025 года. В выборку вошли 11 712 домохозяйств во всех регионах страны, городах Астана, Алматы и Шымкент. BAQ.kz подготовил обзор сухой статистики и узнал, на что именно казахстанцы тратят больше всего.

Согласно отчёту, среднее домохозяйство получало 1 224 103 тенге в квартал и тратило 1 106 871 тенге. Доля расходов от дохода составила 90,4%.

Структура расходов

Основная статья потребительских расходов - продукты питания: 579 685 тенге, или 57% от общего объёма потребления. Непродовольственные товары составили 23% (235 638 тенге), платные услуги - 20% (202 075 тенге).

Крупнейшая категория в продовольственных расходах - мясо и мясопродукты: 192 561 тенге в квартал. На хлеб и крупы уходит 77 338 тенге, на молочные продукты - 55 581 тенге.

В структуре платных услуг лидируют коммунальные платежи и содержание жилья - 64 080 тенге. Следом - мобильная связь и интернет (36 469 тенге), транспортные услуги (24 036 тенге).

На погашение кредитов домохозяйства направляли 67 556 тенге в квартал - 5,5% совокупного дохода.

Структура доходов

Основной источник доходов - трудовая деятельность: 916 315 тенге (75% бюджета домохозяйства). Из них доходы от наёмной работы составили 815 671 тенге, от самозанятости - 100 644 тенге.

Социальные трансферты: пенсии и пособия обеспечили 259 910 тенге, или 21% совокупного дохода.

Региональная картина

Наиболее высокие доходы зафиксированы в Ұлытау (1 688 970 тенге), Астане (1 544 243 тенге) и Мангистауской области (1 420 027 тенге). Наименьшие в Жамбылской области (997 448 тенге), Жетісу (992 830 тенге) и Шымкенте (936 816 тенге). Разрыв между максимальным и минимальным показателями составляет 1,8 раза.

Город и село

Доходы городских домохозяйств составили 1 242 736 тенге, сельских - 1 181 385 тенге. Разрыв 5,2%. Расходы: 1 124 702 тенге в городе против 1 065 994 тенге на селе.

Здравоохранение и образование

Расходы на здравоохранение в среднем по республике составили 28 843 тенге в квартал. Из них на лекарства и фармацевтическую продукцию14 589 тенге (50,6%), на стоматологические услуги 6 563 тенге, на медицинские услуги 1 780 тенге.

Расходы на образование 22 987 тенге в квартал. В городской местности этот показатель составил 25 604 тенге, в сельской16 989 тенге. Расходы на дошкольное образование: 8 317 тенге в городе и 3 669 тенге в селе.

